FNArena Corporate Results Monitor – 21-02-2020

Australia | Feb 21 2020
Welcome to the FNArena Corporate Results Monitor.
Today's Reports:
- ((ASB)) - AUSTAL
- ((BLX)) - BEACON LIGHTING
- ((BIN)) - BINGO INDUSTRIES
- ((BLD)) - BORAL
- ((BVS)) - BRAVURA SOLUTIONS
- ((CQR)) - CHARTER HALL RETAIL
- ((CCX)) - CITY CHIC
- ((CCL)) - COCA-COLA AMATIL
- ((DHG)) - DOMAIN HOLDINGS
- ((EBO)) - EBOS GROUP
- ((EVT)) - EVENT HOSPITALITY
- ((EXP)) - EXPERIENCE CO
- ((ILU)) - ILUKA RESOURCES
- ((IPD)) - IMPEDIMED
- ((IDX)) - INTEGRAL DIAGNOSTICS
- ((IRE)) - IRESS
- ((LLC)) - LENDLEASE
- ((MPL)) - MEDIBANK PRIVATE
- ((NWH)) - NRW HOLDINGS
- ((OPC)) - OPTICOMM
- ((ORG)) - ORIGIN ENERGY
- ((PSQ)) - PACIFIC SMILES GROUP
- ((PPT)) - PERPETUAL
- ((PRU)) - PERSEUS MINING
- ((QAN)) - QANTAS AIRWAYS
- ((RDY)) - READYTECH HOLDINGS
- ((SFR)) - SANDFIRE
- ((STO)) - SANTOS
- ((SIQ)) - SMARTGROUP
- ((SGR)) - STAR ENTERTAINMENT
- ((SUL)) - SUPER RETAIL
- ((SYD)) - SYDNEY AIRPORT
- ((TYR)) - TYRO PAYMENTS
- ((VVR)) - VIVA ENERGY REIT
- ((WHC)) - WHITEHAVEN COAL
Check it out at https://www.fnarena.com/index.php/reporting_season/
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